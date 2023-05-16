Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: ДОВСЕ утратил актуальность для России 16 лет назад

Заместитель председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Он отметил, что документ утратил актуальность 16 лет назад.
Политик прокомментировал решение в личном Telegram-канале. Медведев подчеркнул, что Договор перестал быть актуальным еще в 2007 году. Он отметил, на фоне приостановки международных обязательств у России нет преград для размещения оружия там, где захочется.
Решение о денонсации ДОВСЕ было принято депутатами Государственной думы. Об этом объявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.