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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: ДОВСЕ утратил актуальность для России 16 лет назад

Политика
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: ДОВСЕ утратил актуальность для России 16 лет назад

Заместитель председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Он отметил, что документ утратил актуальность 16 лет назад.

Политик прокомментировал решение в личном Telegram-канале. Медведев подчеркнул, что Договор перестал быть актуальным еще в 2007 году. Он отметил, на фоне приостановки международных обязательств у России нет преград для размещения оружия там, где захочется.

Решение о денонсации ДОВСЕ было принято депутатами Государственной думы. Об этом объявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
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