Политолог Владимир Брутер заявил, что Запад может устроить в Сербии госпереворот

Сербский президент Александр Вучич вышел из партии, по его словам, чтобы не повторять украинский сценарий. Слова президента Сербии прокомментировал политолог Владимир Брутер.
Как пишет ИА «Новороссия», Вучич и оппозиция являются весьма уязвимыми хотя бы потому, что действующий лидер страны не нравится ни прозападным элементам, ни националистическим. И они могут без помех выражать недовольство его политикой, пояснил эксперт.
По словам Брутера, Вучич остается главой государства до тех пор, пока он полностью устраивает Запад своим желанием соблюдать западные интересы и ничем им не мешать. «Майдан» в Сербии до сих пор не произошел только потому, что Западу он пока не нужен, считает политолог.
Но, в случае, если это понадобится, западные «партнеры» легко могут устроить госпереворот в Сербии и сместить Вучича. Поэтому сербский президент и хочет выйти из партии, чтобы продемонстрировать, что он борется за интересы своей страны. Однако эти маневры вызывают большие сомнения, подытожил специалист.