Политолог Владимир Брутер заявил, что Запад может устроить в Сербии госпереворот

По словам Брутера, Вучич остается главой государства до тех пор, пока он полностью устраивает Запад своим желанием соблюдать западные интересы и ничем им не мешать. «Майдан» в Сербии до сих пор не произошел только потому, что Западу он пока не нужен, считает политолог.