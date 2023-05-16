Президент Ганы призвал соотечественников к борьбе с незаконной золотодобычей

Аккра, 16 мая. Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо призвал сограждан к борьбе с незаконной мелкомасштабной золотодобычей.
Согласно заявлению главы африканского государства, нелегальная добыча полезных ископаемых наносит ущерб экономике страны. Кроме того, он отметил негативное воздействие на экологию и население: несанкционированная разработка месторождений приводит к необратимым последствиям для природного ландшафта и часто становится причиной человеческих жертв вследствие обрушений шахт, где добывают золото.
По словам президента, борьба с незаконной деятельностью, которая ведется с 2017 года, может быть эффективной лишь при совместных усилиях правительства и жителей страны. Также Акуфо-Аддо подчеркнул важность использования потенциала ресурсов на благо республики.
Ранее правоохранительные органы Кении закрыли три нелегальные шахты по добыче золота. Ликвидация разработок является важным шагом к сохранению природных богатств государства.