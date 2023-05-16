Актер Андрей Соколов рассказал о седом мальчике-сироте из Мариуполя, который видит в приезжих своих родителей

В эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым народный артист России Андрей Соколов поделился историей, которая поразила его до глубины души.
Актер вспоминает, как среди обломков мариупольского театра он увидел мальчика 12-13 лет. От пережитых ужасов волосы ребенка стали полностью седыми.
«И в каждом взрослом, кто туда приезжает, он видит своих родителей. Он спрашивает: "Вы мой папа? Вы моя мама?" Такой светлый парень. И ты понимаешь, что детства у него уже не будет, к сожалению. И таких моментов много», — рассказал актер.
Ранее стало известно о съемках новой многосерийной драмы «20/22» режиссера Андрея Симонова, в которой покажут судьбоносные события в Донбассе.