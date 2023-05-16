Огромные клубы дыма поднимаются над горящим мусором около завода «Москвич» в столице РФ

На юге Москвы обнаружили горение мусора около завода. Очевидцы делятся кадрами с места происшествия.
Пожар заметили в Юго-Восточный административный округе столицы, рядом с предприятием «Москвич». На видео заметно, как в небо обильно поднимается серый дым. Пока не уточняют площадь возгорания.
В первой половине мая огонь охватил склад в подмосковном Дзержинском. На место возгорания отправились сотрудники МЧС России. Спасателям удалось ликвидировать пожар, площадь которого возросла до 2500 кв. метров.