Александру Пушному — 48 лет: вспоминаем творческий путь талантливого шоумена

Александр Пушной родился в 1975 году в Новосибирском Академгородке. Его отец были кибернетиком, а мать — экономистом. Когда Саша был маленьким, родители отправили его в музыкальную школу, где он учился игре на фортепиано. В 12 лет он начал играть на гитаре, овладел как шестиструнной, так и русской семиструнной ее версиями. Он окончил школу № 25 в Академгородке и поступил на физический факультет НГУ в 1992 году. Во время учебы он писал музыку и играл в команде КВН НГУ.