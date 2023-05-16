Александру Пушному — 48 лет: вспоминаем творческий путь талантливого шоумена

Сегодня, 16 мая 2023 года, свой 48-й день рождения празднует Александр Пушной — российский музыкант и телеведущий, известный российскому зрителю по своим авторским передачам на канале СТС. ФАН поздравляет шоумена и рассказывает своим читателям о его жизненном и творческом пути.
Александр Пушной родился в 1975 году в Новосибирском Академгородке. Его отец были кибернетиком, а мать — экономистом. Когда Саша был маленьким, родители отправили его в музыкальную школу, где он учился игре на фортепиано. В 12 лет он начал играть на гитаре, овладел как шестиструнной, так и русской семиструнной ее версиями. Он окончил школу № 25 в Академгородке и поступил на физический факультет НГУ в 1992 году. Во время учебы он писал музыку и играл в команде КВН НГУ.
Свою музыкальную деятельность Александр Пушной начал в 1993 году, создав группу «Медведь». Коллектив написал несколько популярных песен, включая «WWWаленки» и «Ленин всех послал на Первомай». Однако после распада группы в 1996 году Пушной сосредоточился на учебе и КВН.
В 1999 году он переехал в Москву, где работал на ТВ-6 и участвовал в программе «БИС». Тогда же он возродил свою музыкальную карьеру, а в 2000-2001 годах стал участником команд КВН «Сибирские Сибиряки» и «Дети лейтенанта Шмидта».
Однако по-настоящему Пушной развернулся на ТНТ, где выступал режиссером и соведущим юмористической телепрограммы «Всегда готовь!». Затем он был приглашен в программу «Хорошие шутки» на СТС в качестве соведущего и создал популярный конкурс «АПОЖ». В 2006 году телекарьера Пушного достигла своего пика — он стал ведущим научно-познавательной передачи «Галилео», где проводил различные опыты перед камерой, наглядно показывая телезрителям, как «работают» законы физики и химии.
В «послужном списке» талантливого шоумена также значится передача «Кто умнее пятиклассника?», где приглашенные участники пытались ответить на вопросы из школьной программы. Кроме того, он вел программы «Креативный класс», «Безумный спорт» и «Золото нации». В настоящее время Пушной — постоянный участник команды звезд в утреннем интеллектуальном шоу «Пятеро на одного» на телеканале «Россия-1» и ведущим передачи «Умный Дом» на телеканале «Пятница!».
Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что снимет клип «Голубые глазки-2» в честь 57-летия Ирины Салтыковой.