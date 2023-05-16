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Смертельное ДТП на КАД с грузовиком и тремя легковушками привело к пробке на кольцевой магистрали

Происшествия
Смертельное ДТП на КАД с грузовиком и тремя легковушками привело к пробке на кольцевой магистрали

Смертельное ДТП с участием грузовика и трех автомобилей произошло на КАД в Петербурге. В результате аварии погиб по меньшей мере один человек, а на кольцевой магистрали начала собираться пробка, сообщает «Фонтанка».

По данным СМИ, столкнувшиеся транспортные средства заняли первую и четвертую полосы, а также полосу безопасности. Длина затора составляет 2,5 километра. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обслуживающей дорогу подрядной организации и врачи скорой помощи.

В настоящий момент известно об одной жертве ДТП. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
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