Смертельное ДТП на КАД с грузовиком и тремя легковушками привело к пробке на кольцевой магистрали

Смертельное ДТП с участием грузовика и трех автомобилей произошло на КАД в Петербурге. В результате аварии погиб по меньшей мере один человек, а на кольцевой магистрали начала собираться пробка, сообщает «Фонтанка».
По данным СМИ, столкнувшиеся транспортные средства заняли первую и четвертую полосы, а также полосу безопасности. Длина затора составляет 2,5 километра. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обслуживающей дорогу подрядной организации и врачи скорой помощи.
В настоящий момент известно об одной жертве ДТП. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.