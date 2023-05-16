Командира попавших в плен 277 подчиненных заподозрили в госизмене на Украине

Этот батальон с конца зимы 2022 года воевал на Донбассе, защищая Мариуполь. В ГБР пришли к выводу, что начальник службы тыла и снабжения этого подразделения встал на сторону России, и впоследствии убедил строевого командира части сложить оружие и сдать позиции.