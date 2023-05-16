Командира попавших в плен 277 подчиненных заподозрили в госизмене на Украине

Представители Государственного бюро расследований (ГБР) Украины заявили, что одного из командиров 501-го батальона ВСУ, из-за которого 277 военнослужащих были взяты в плен, подозревают в измене отечеству.
Этот батальон с конца зимы 2022 года воевал на Донбассе, защищая Мариуполь. В ГБР пришли к выводу, что начальник службы тыла и снабжения этого подразделения встал на сторону России, и впоследствии убедил строевого командира части сложить оружие и сдать позиции.
«Предатель побудил командира прекратить оборонительные действия, сдать оружие и личный состав», — считают в ГБР.
При этом в ходе следствия выяснили, что личному составу батальона якобы приказали провести маневр по передислокации, а на самом деле просто отправили бойцов на территорию ДНР.
Пока служащие Государственного бюро расследований (ГБР) Украины ищут предателей, артиллеристы и авиация ВС РФ продолжают наносить удары по стратегическим узлам военной инфраструктуры страны. Отмечается, что в Киеве слышны взрывы, передает портал URA.RU.