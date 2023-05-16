Известно, что глава Украины Владимир Зеленский недавно побывал в Италии, где он встретился с президентом страны, премьер-министром и с Папой Римским Франциском. Эксперты говорят, что встреча итальянского и украинского лидеров — имитация работы по достижению мира, поскольку все прекрасно понимают, что все решения по украинскому кризису принимаются исключительно США, а не Киевом или другими американскими марионетками.