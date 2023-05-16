«Анамнез недели». Поставки оружия Украине и очередное турне Зеленского

Гостем нового выпуска «Анамнез недели» стал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Дмитриев. Он обсудил с ведущим передачи Русланом Китайгородским поставки Западом Украине передового вооружения и встречу Владимира Зеленского с Папой Римским Франциском.
11 мая глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что страна передает Украине свои крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Уже на следующий день киевский режим атаковал этими ракетами Луганск — город, считавшийся до этого одним из самых безопасных в зоне проведения СВО.
В связи с этими поставками в Кремле заявили, что Москва готова к дальнейшей накачке Украины западным передовым вооружением. При этом власти предупредили, что такой сценарий может привести к эскалации конфликта.
Известно, что глава Украины Владимир Зеленский недавно побывал в Италии, где он встретился с президентом страны, премьер-министром и с Папой Римским Франциском. Эксперты говорят, что встреча итальянского и украинского лидеров — имитация работы по достижению мира, поскольку все прекрасно понимают, что все решения по украинскому кризису принимаются исключительно США, а не Киевом или другими американскими марионетками.
Для чего Зеленскому на самом деле нужна была поездка в Италию? Чем Россия может ответить западным странам на их поставки вооружения Украине? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Анамнез недели».