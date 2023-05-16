Токсиколог Михаил Кутушов предупредил о сгущающих кровь свойствах гречки

Кутушов включил гречку в список сгущающих кровь продуктов. Помимо этого, врач рекомендует реже употреблять эту кашу с жирным мясом, копченым и консервами, так как все перечисленные продукты делают кровь вязкой. Сахар оказывает такое же влияние на организм, потому что глюкоза увеличивает выработку липидных соединений.