Токсиколог Михаил Кутушов предупредил о сгущающих кровь свойствах гречки

Врач-токсиколог Михаил Кутушов перечислил продукты, употребление которых может сгущать кровь и провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалист сообщил в Telegram-канале, что в привычных для россиян блюдах есть компоненты, которые влияют на вязкость крови. Густая кровь намного медленнее двигается по сосудам, что создает дополнительную нагрузку на сердце и увеличивает риски развития тромбоза, стенокардии инфаркта и тромбофлебита.
Кутушов включил гречку в список сгущающих кровь продуктов. Помимо этого, врач рекомендует реже употреблять эту кашу с жирным мясом, копченым и консервами, так как все перечисленные продукты делают кровь вязкой. Сахар оказывает такое же влияние на организм, потому что глюкоза увеличивает выработку липидных соединений.
Ранее врач Зухра Павлова предупредила о риске развития инфаркта из-за злоупотребления продуктов с солью. Специалист рекомендует употреблять ее в меру, потому что полное исключение этого продукта из рациона приведет к ослаблению работы мышц.