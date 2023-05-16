Юрист Виноградов рассказал о возможных случаях отмены уже запланированного отпуска

Отпуск, даже если он уже запланирован и внесен в график, может быть отменен. О том, в каких случаях это происходит, рассказал доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
В беседе с изданием Life эксперт сообщил, что отпуск сотрудника может быть перенесен на следующий год в том случае, если его временное отсутствие может неблагоприятно сказаться на нормальном ходе работы организации. Однако это возможно лишь в исключительных случаях и только с согласия работника.
Если человек уже отдыхает, и возникла необходимость в его присутствии на рабочем месте, то с согласия сотрудника может быть оформлен его отзыв из отпуска. Заставить выйти его на работу принудительно руководство не имеет права.