Юрист Виноградов рассказал о возможных случаях отмены уже запланированного отпуска

В беседе с изданием Life эксперт сообщил, что отпуск сотрудника может быть перенесен на следующий год в том случае, если его временное отсутствие может неблагоприятно сказаться на нормальном ходе работы организации. Однако это возможно лишь в исключительных случаях и только с согласия работника.