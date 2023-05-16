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Алтайская пенсионерка перевела мошенникам более миллиона рублей

Общество
Алтайская пенсионерка перевела мошенникам более миллиона рублей

В отдел полиции города Рубцовск Алтайского края обратилась 67-летняя местная жительница. Она рассказала, что мошенники выманили у нее обманным путем свыше миллиона рублей.

По словам женщины, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником центрального аппарата Министерства внутренних дел. Он сообщил, что неизвестные с помощью фиктивной генеральной доверенности пытаются вывести с ее счета деньги, передает «Алтайская правда». Сохранить их можно только одним способом: переведя на «безопасный» счет.

Следуя инструкциям мошенника, женщина совершила 70(!) транзакций, полностью опустошив счет со своими сбережениями. Когда мужчина перестал выходить на связь, пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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