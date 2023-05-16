Алтайская пенсионерка перевела мошенникам более миллиона рублей

По словам женщины, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником центрального аппарата Министерства внутренних дел. Он сообщил, что неизвестные с помощью фиктивной генеральной доверенности пытаются вывести с ее счета деньги, передает «Алтайская правда». Сохранить их можно только одним способом: переведя на «безопасный» счет.