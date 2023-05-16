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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков: СВО будет продолжаться ради недопущения обстрелов территорий РФ

Политика
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков: СВО будет продолжаться ради недопущения обстрелов территорий РФ

Специальная военная операция будет продолжаться, чтобы не допустить новых обстрелов российских территорий. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Об этом государственный деятель заявил в ответ на просьбу журналистов прокомментировать последний обстрел Белгородской области. Песков отметил, что Москва решительно осуждает подобные действия.

«Продолжается специальная военная операция и будет продолжаться, чтобы этого не было», — ответил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о зерновой сделке. По его словам, обсуждение дальнейшей судьбы договора еще не окончено.
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