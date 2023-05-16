Выбить у преступников почву из-под ног: IT-аналитик Косарев о том, как противостоять новому виду мошенничества

Мошенники изобретают все новые и новые схемы обмана людей. В последнее время распространение получили телефонные звонки, когда жертве «объясняют», что с ее банковской карты идет финансирование экстремистов и террористов и поэтому следует перевести деньги на «резервный счет».
В этой схеме возможны варианты и нюансы, но в общем и целом, мошенники эксплуатируют злободневную тему экстремизма.
В беседе с ФАН своим видением противодействия преступникам поделился эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, директор компании «Форс технологии» Борис Косарев.
«Преступная фантазия зависит от той актуальной информации, которая заботит общество, — поясняет он. — Сейчас такой темой стали счета экстремистов. Самое главное, что нужно знать: ни один банк не пропустит перевод на такой счет физического лица или организации. Так это устроено, так это работает. Есть специальные списки из организаций, которые блокируется, таким образом угроза полностью вымышленная».
Почему же схема действует?
Дело в том, что работают преступники-профессионалы. Они умеют убеждать и представляться кем-то важным от имени государства и делают это очень правдоподобно, указывает аналитик.
«Не надо обвинять жертву в том, что она жертва. Надо искать преступника, — убежден эксперт. — И задаться вопросом, как обезопасить общество от этой угрозы?».
Единственная вещь, когда преступники перестанут зарабатывать на гражданах нашей страны десятки миллиардов рублей в год (по данным Центробанка) — использование биометрической платформы и цифры, дает рецепт IT-специалист. Если банковский сотрудник будет авторизован на этой платформе и при звонке гражданам в своем определителе номера телефона они будут видеть галочку, что это работник такого-то банка с конкретными данными, мы лишим преступников почвы, на которой они стоят, возможности представляться теми, за кого они себя выдают.
Есть решение у проблемы — единая биометрическая платформа, но есть и непонятное сопротивление внедрению этого со стороны Минцифры, сетует он.
«Итак, характерна повестка дня, когда любая из тем может стать основой для обмана. Преступники хотят заставить беспокоиться, вспоминать о чем-то неприятном, каких-то угрозах и у них это будет получаться до тех пор, пока они имеют возможность представляться тем, кем они не являются», — резюмирует Борис Косарев.
Ранее эксперты рассказали о союзе искусственного интеллекта и мошенников в обмане людей.