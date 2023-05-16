Выбить у преступников почву из-под ног: IT-аналитик Косарев о том, как противостоять новому виду мошенничества

Единственная вещь, когда преступники перестанут зарабатывать на гражданах нашей страны десятки миллиардов рублей в год (по данным Центробанка) — использование биометрической платформы и цифры, дает рецепт IT-специалист. Если банковский сотрудник будет авторизован на этой платформе и при звонке гражданам в своем определителе номера телефона они будут видеть галочку, что это работник такого-то банка с конкретными данными, мы лишим преступников почвы, на которой они стоят, возможности представляться теми, за кого они себя выдают.