Квартал юстиции открыли в столице Кузбасса

Квартал юстиции с 16 мая начал работать в Кемерове. На открытие прибыли различные чиновники федерального значения и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Квартал юстиции является пилотным проектом Минюста РФ, пишет информационно-деловой портал «Сiбдепо». На участке площадью 1,2 га возвели восемь зданий. В их число вошли также главный офис Управления регионального Минюста России, здание ФБУ «Кемеровская лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ» и здание регионального филиала Госфонда «Защитники Отечества». Также на территории комплекса расположена экспозиция «Дом-музей М.М. Сперанского».
В ходе проведения церемонии открытия гостей ознакомили с тем, как устроена работа функционирующих на его территории организаций. Реализация данного проекта поднимет уровень юридический помощи гражданам на качественно новый уровень, отметил глава региона.