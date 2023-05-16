Квартал юстиции открыли в столице Кузбасса

Квартал юстиции является пилотным проектом Минюста РФ, пишет информационно-деловой портал «Сiбдепо». На участке площадью 1,2 га возвели восемь зданий. В их число вошли также главный офис Управления регионального Минюста России, здание ФБУ «Кемеровская лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ» и здание регионального филиала Госфонда «Защитники Отечества». Также на территории комплекса расположена экспозиция «Дом-музей М.М. Сперанского».