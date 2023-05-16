Пресс-секретарь главы РФ Песков заявил, что решение о передаче «Троицы» Рублева РПЦ было скоординировано

Решение президента РФ Владимира Путина о передачи иконы «Троица» Рублева не принималось без координации. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что в этом плане руководствовались гуманитарными соображениями, так как вопрос касается большого количества православных. Размещение святыни в музее не соответствует чаяниям верующих, отметил Песков.
Ранее сообщалось, что икону вернули в Троицкий собор их Третьяковской галереи. Такое решение было принято Путиным.