Экономист Бобров назвал расходы на поддержку Киева одной из основных причин угрозы дефолта США

Бобров добавил, что годовой бюджетный дефицит федерального правительства США по апрель 2023 года составил порядка 2 трлн долларов, то есть на украинские траты пришлось 7% данной суммы. В то же время 150 млрд долларов — это, например, треть оборонных расходов Соединенных Штатов, составляющих сейчас 465 млрд долларов, или порядка двух годовых ассигнований на природоохрану — весьма ощутимо для любой страны.