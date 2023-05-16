Экономист Бобров назвал расходы на поддержку Киева одной из основных причин угрозы дефолта США

Расходы на поддержку Украины заняли почетное место среди причин угрозы банкротства США. Такое мнение высказал кандидат экономических наук публицист Игорь Бобров в беседе с корреспондентом ФАН.
Наступление дефолта в Соединенных Штатах возможно уже 1 июня, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. Предупреждение об этом она направила в понедельник, 15 мая, руководству конгресса и в первую очередь спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти.
«В связи с тем, что теперь доступна дополнительная информация, я спешу отметить, что министерство финансов, скорее всего, окажется не в состоянии удовлетворять все обязательства правительства, если конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга к началу июня и потенциально к 1 июня.
Промедление с решением этой проблемы может нанести серьезный ущерб деловой и потребительской уверенности, повысить расходы налогоплательщиков на краткосрочные займы и негативно повлиять на кредитный рейтинг США. Если конгресс не сможет повысить лимит задолженности, это приведет к серьезным затруднениям для американских семей, нанесет ущерб нашей позиции глобального лидера и поставит под вопрос нашу способность защищать интересы национальной безопасности», — пишет Йеллен.
Законодательно установленный на уровне 31,4 трлн долларов потолок госдолга Соединенные Штаты превысили еще в январе, после чего Минфин вынужденно задействовал чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций.
Позже президент США Джо Байден сообщил о намерении обсудить с Маккарти способы не допустить банкротства 16 мая. Американская администрация последние месяцы призывает конгресс поднять потолок задолженности страны. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны на повышение лимита госдолга только при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом же бескомпромиссно требует увеличения потолка задолженности, остальное они «готовы обсуждать».
Йеллен неоднократно отмечала, что, если дефолт по федеральному долгу все-таки состоится, это приведет к «экономической катастрофе» в Соединенных Штатах, а также вызовет потрясения и во всей мировой экономике.
Тем временем 31-й штат США первым объявил о банкротстве 10 мая. Власти Калифорнии отказались оплачивать долг перед федеральным правительством на 18,6 млрд долларов.
«Соединенным Штатам предстоит политическое решение уровня сената, конгресса и Федеральной резервной системы. Вполне вероятно как сокращение расходов, в частности социальных, научно-технических, венчурных и инфраструктурных, так и выплат по прежним долгам. Также их ожидает схлопывание части рынков недвижимости и криптовалют. Не секрет, насколько долговые пирамиды связаны с ними», — пояснил Бобров.
По словам экономиста, впереди и распродажа части госсобственности. Расходы на поддержку отдельных штатов также могут сократить. Не исключено несколько дефолтов по образцу Калифорнии.
«Могли бы быть уменьшены затраты по поддержке тех или иных стран. Вопрос, насколько среди них Украина? Как ни странно, поставки ей уже имеющегося оружия при срезании издержек могут только возрасти: произведенные вооружения надо где-то хранить, что также является расходом. Кстати, это же относится и к другим товарам со складов правительства США. Но самих денег, долларов у киевского режима не станет намного больше, скорее, наоборот.
Наверное, почетное место среди тех издержек США, которые вызывают нынешний кризис, имеют именно украинские расходы, составившие не менее 150 млрд долларов за год только в известной своей части. Без них киевский режим обанкротился бы ровно год назад», — отметил он.
Бобров добавил, что годовой бюджетный дефицит федерального правительства США по апрель 2023 года составил порядка 2 трлн долларов, то есть на украинские траты пришлось 7% данной суммы. В то же время 150 млрд долларов — это, например, треть оборонных расходов Соединенных Штатов, составляющих сейчас 465 млрд долларов, или порядка двух годовых ассигнований на природоохрану — весьма ощутимо для любой страны.
Ранее Игорь Бобров заявил ФАН о причинах неизбежности дефолта США. По словам эксперта, доллар тянут книзу громадные долги Вашингтона, его рекордные расходы на армию и тюремную систему, а также на поддержку политических режимов других стран и помогающих им американских крупных бизнесов.