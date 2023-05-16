«Им важно знать, что они не одни»: народный артист Андрей Соколов высказался о поддержке участников СВО

Актер Андрей Соколов неоднократно приезжал в Донбасс чтобы поддержать бойцов российской армии, а также его жителей, и привозил им гуманитарную помощь. В эфире программы «Жизнь и судьба» он подчеркнул, что участникам СВО важно чувствовать поддержку с тыла.
Отвечая на вопрос телеведущего Бориса Корчевникова, Соколов отметил, что «в это время каждый делает то, что должен»: военнослужащие находятся в зоне специальной военной операции, а мирные жители «со своей стороны должны быть рядом и тоже выполнять свою работу», — выражать слова поддержки.
«Слово становится в этот момент очень важным и значимым. И они сами говорят о том, что им важно понимать, что они не одни, у них есть тыл, их не бросили. И эта мысль о том, что они не одни, это самое важное, что мы хотим донести, помимо той гуманитарки, которую мы собираем и привозим», — добавил Соколов.
Помимо этого, он рассказал о своей недавней поездке в Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Сокольниках. По его словам, среди раненых бойцов есть «такие удивительные, сильные духом» ребята.
Ранее госпиталь войск национальной гвардии РФ, который находится в Новочеркасске, поселил певец Глеб Матвейчук вместе с актером театра и кино Александром Балуевым. Он назвал «гражданским долгом» поддержку раненых солдат.