«Им важно знать, что они не одни»: народный артист Андрей Соколов высказался о поддержке участников СВО

Отвечая на вопрос телеведущего Бориса Корчевникова, Соколов отметил, что «в это время каждый делает то, что должен»: военнослужащие находятся в зоне специальной военной операции, а мирные жители «со своей стороны должны быть рядом и тоже выполнять свою работу», — выражать слова поддержки.