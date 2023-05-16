Глава Центробанка Набиуллина заявила о возврате российскими инвесторами активов на 3 трлн рублей из-за рубежа

Благодаря принятым российскими властями мерам инвесторы смогли восстановить права на активы общей стоимостью в 3 триллиона рублей. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
С целью помочь предпринимателям восстановить их права власти РФ принудительно конвертировали депозитарные расписки, а также перевели учет в российскую инфраструктуру. Таким образом инвесторам удалось возвратить часть активов общей суммой около 3 триллионов рублей. Однако Набиуллина отметила, что большая часть российских счетов за рубежом остается заблокированной.
Ранее глава ЦБ заявила, что в Центробанке не видят оснований для снижения ключевой ставки. Как пишет «Вечерняя Москва», ее сохранение необходимо для достижения четырех процентов по инфляции в 2024 году.