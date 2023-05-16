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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проинформировать журналистов о судьбе зерновой сделки

Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проинформировать журналистов о судьбе зерновой сделки

Кремль проинформирует журналистов по своему решению о судьбе зерновой сделки, когда оно будет принято. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Обсуждение судьбы зерновой сделки еще не окончено, отметил государственный деятель. Контакты заинтересованных в договоре сторон на данный момент продолжаются. Его действие заканчивается 18 мая.

«Когда будет принято соответствующее решение, мы вас проинформируем», — заверил Песков представителей СМИ.

Ранее источник, знакомый с переговорным процессом относительно зерновой сделки, заявил, что общение глав России и Турции может стать «последней надеждой» договора. На техническом уровне переговоры о продуктовой сделке пройдут 18 мая, рассказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
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