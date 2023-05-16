В Японии проходит фестиваль удачи и процветания Канда

Тысячи людей собрались в Токио, чтобы широко отпраздновать фестиваль удачи и процветания Канда. Он проходит впервые после четырехлетнего перерыва из-за COVID-19.
Участники шествия в национальных костюмах прошлись по улицам с фонариками и священными атрибутами. Люди говорят, что для них это очень важное мероприятие, во время которого они молятся о хорошем урожае риса и зерновых культур.
«Атмосфера фестиваля передает все чувства участников! Они ждали этого четыре года, но власти не могли организовать фестиваль из-за COVID-19. Все было отменено… Так что сегодня все по-настоящему взволнованы», — сказал участник фестиваля Саймон.
Фестиваль Канда — один из трех самых важных фестивалей в Японии, празднества в честь него длятся около недели.
Торжество зародилось в 1603 году, когда будущий сегун (военный диктатор) Токугава Иэясу приказал каждый день молиться в святилище Канда за успех своей армии. Вскоре силы Токугавы выиграли битву при Сэкигахара. Победу с большим размахом отпраздновали на фестивале, который символизировал процветание и удачу людей.