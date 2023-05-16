Политолог Жарихин: пытаясь устроить «товарную блокаду» России, европейцы борются с законами рыночной экономики

Как сообщила накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, страны Евросоюза обсуждают введение запрета на транзит через Россию в третьи страны товаров из ЕС. Как считает российский политолог Владимир Жарихин, поставив цель организовать «товарную блокаду» России, европейцы пытаются достичь невозможного.
По словам фон дер Ляйен, в ЕС заметили «огромный всплеск» в торговле европейскими товарами с некоторыми странами, соседствующими с РФ. При этом существует несоответствие между тем, сколько товаров приобретается в Евросоюзе, проходит через Россию и затем оказывается в третьей стране. Фон дер Ляйен заявила, что запрет на транзит обсуждается, и на этот вопрос «есть несколько точек зрения».
Глава Еврокомиссии напомнила, что уже введен запрет на транзит через Россию оружия, товаров двойного назначения и некоторых других. Если ЕС получит доказательства, что какая-то страна покупает, а затем поставляет подсанкционные товары в Россию, то на нее может быть наложен запрет на экспорт, указала фон дер Ляйен. Ранее глава ЕК отмечала, что в рамках 11-го пакета санкций против РФ будут «отточены» нынешние ограничительные меры. А также расширен список запрещенных товаров, путем внесения в него передовых технологий и запчастей для самолетов.
Также она анонсировала запрет на «теневые организации» из России и третьих стран, которые намеренно нарушают санкции. Среди компаний, которые могут подпасть под ограничения, европейцы назвали фирмы из Китая, ОАЭ, Сирии, Ирана и Узбекистана. Ранее издание Financial Times сообщила, что с начала спецоперации на Украине при транзите по России исчезли европейские товары на более чем миллиард долларов. Они не дошли до пунктов назначения в Армении, Казахстане и Киргизии.
Как заявил ФАН российский политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, пытаясь устроить «товарную блокаду» России, европейцы борются с законами рыночной экономики.
«Я думаю, что в своей санкционной политике европейцы действуют достаточно последовательно. И стараются перекрыть те небольшие, но множественные «ручейки», по которым подсанкционные товары все-таки попадают в Россию. Но проблема для европейцев в том, что таких «ручейков» сейчас очень много, — указал Жарихин. — Кроме того, сама рыночная экономика, по правилам которой сейчас живет весь мир, недостаточно приспособлена к тотальной блокаде какой-либо отдельной страны. Тем более такой большой и важной, как Россия».
Для того, чтобы организовать что-то подобное, необходимо для начала перестроить мир под тоталитарную систему управления, к которому жители западных стран сейчас, в общем-то, и идут, указал он.
«Впрочем, пока до этого еще далековато. В целом, живая инициатива бизнеса и даже целых стран в получении собственной прибыли неизбежно будет им мешать ввести тотальный запрет на поставку подсанкционных товаров в Россию. При этом европейцы продолжают не то чтобы «стрелять себе в ногу», но, скажем так, все сильнее хлопают себе же по ногам плеткой, — считает Жарихин. — Сейчас мировое производство таково, что каких-то сверхэксклюзивных товаров, которые делают только в Евросоюзе и США, очень мало. То есть, западники, возможно, добьются того, что штаны «Levis» будут поступать к нам под названием «Лев». Но это все равно будут штаны с той же самой фабрики, которая шьет брюки «Levis». Потому что фабрик, которые эксклюзивно шьют «ливайсы» в американской Калифорнии, давно не существует».
Аналитик указал — в современном мире всегда найдутся страны, желающие поставлять товары в Россию.
«Понятно, что сейчас ключевую роль в таких поставках играет Китай. Но, помимо КНР, есть Вьетнам, Камбоджа, Гонконг и другие страны-производители. Все это напоминает попытку европейцев сдержать бурный поток с помощью невысокой плотины. И алчность, присущая человечеству, в любом случае ее преодолеет», — заключил Жарихин.
Напомним, ранее глава МИД ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен принять жесткие меры против перепродажи Индией российской нефти в Европу в виде топлива. В 2022-м Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти после начала спецоперации на Украине.
«Доступ к дешевой российской нефти увеличил производство и прибыль индийских НПЗ. Это позволило им экспортировать нефтепродукты в Европу, и занять большую долю рынка», — указал Боррель.
Он заявил, что поднимет этот вопрос на встрече с главой МИД Индии 16 мая.
«Если дизтопливо или бензин поступают в Европу из Индии и производятся из российской нефти, это является обходом санкций, и государства-члены ЕС должны принять меры», — сказал он.
Напомним, до начала СВО Индия экспортировала в Европу в среднем 154 тысячи баррелей топлива в сутки. Сейчас этот показатель увеличился до 200 тысяч баррелей в сутки.