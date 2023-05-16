Политолог Жарихин: пытаясь устроить «товарную блокаду» России, европейцы борются с законами рыночной экономики

Глава Еврокомиссии напомнила, что уже введен запрет на транзит через Россию оружия, товаров двойного назначения и некоторых других. Если ЕС получит доказательства, что какая-то страна покупает, а затем поставляет подсанкционные товары в Россию, то на нее может быть наложен запрет на экспорт, указала фон дер Ляйен. Ранее глава ЕК отмечала, что в рамках 11-го пакета санкций против РФ будут «отточены» нынешние ограничительные меры. А также расширен список запрещенных товаров, путем внесения в него передовых технологий и запчастей для самолетов.