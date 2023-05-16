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Российские системы ПВО перехватили семь ракет Storm Shadow за сутки

Армия
Российские системы ПВО перехватили семь ракет Storm Shadow за сутки

Российские средства ПВО перехватили семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow за сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга перед журналистами.

Стоит отметить, что Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования, которую совместно разработали французская Matra и английская British Aerospace. Данное вооружение запускается с самолетов.

Ранее сообщалось, что минобороны Великобритании подтвердило готовность передать Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow. По словам главы иностранного ведомства Бена Уоллеса, дальность действия боеприпасов может достигать 300 километров.
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