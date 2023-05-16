Волонтеры из Тюмени выявили 35 интернет-ресурсов, незаконно торгующих табачной продукцией

В Тюмени прошла акция по выявлению в сети Интернет противоправного контента, связанного с незаконной продажей табачной продукции. В мероприятии участвовали киберволонтеры профилактики.
Акция, инициатором которой выступил Областной центр профилактики и реабилитации, объединила молодых людей, которые стремятся к оздоровлению общества, сообщает сетевое издание «Вслух.ru». Они действовали в рамках межведомственного проекта «Киберпатруль Тюменской области».
Всего удалось обнаружить 35 ссылок, ведущих на интернет-ресурсы, торгующие никотиносодержащей продукцией. Информация о противоправном контенте была передана в правоохранительные органы.