Волонтеры из Тюмени выявили 35 интернет-ресурсов, незаконно торгующих табачной продукцией

Акция, инициатором которой выступил Областной центр профилактики и реабилитации, объединила молодых людей, которые стремятся к оздоровлению общества, сообщает сетевое издание «Вслух.ru». Они действовали в рамках межведомственного проекта «Киберпатруль Тюменской области».