Россияне Хачанов и Рублев снялись с теннисного турнира АТР «Мастерс» 1000 в парном разряде в Риме

В первом раунде римского соревнования российские спортсмены переиграли колумбийцев Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фару. Встреча состояла из трех сетов и закончилась со счетом 4:6, 7:5, 10:7 в пользу дуэта из РФ. Во втором круге должна была состояться игра против новозеландца Майкла Винуса и британца Джейми Маррейя.