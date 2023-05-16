Россияне Хачанов и Рублев снялись с теннисного турнира АТР «Мастерс» 1000 в парном разряде в Риме

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев снялись с профессионального турнира серии «Мастерс» 1000 в Риме в парном разряде, написали на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Уточняется, что причиной этого решения послужила травма приводящей мышцы бедра у Хачанова.
В первом раунде римского соревнования российские спортсмены переиграли колумбийцев Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фару. Встреча состояла из трех сетов и закончилась со счетом 4:6, 7:5, 10:7 в пользу дуэта из РФ. Во втором круге должна была состояться игра против новозеландца Майкла Винуса и британца Джейми Маррейя.
Параллельно с международным теннисным состязаниям в России проводят много локальных мероприятий по этому виду спорта. Так, в подмосковных Люберцах состоялся турнир по большому теннису в рамках первенства городского округа, передает портал РИАМО.