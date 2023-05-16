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Депутаты Госдумы приняли решение о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Политика
Депутаты Госдумы приняли решение о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Депутаты Государственной думы приняли решение денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что США и Европейский союз одержимы желанием создать однополярный мир, поддерживая продвижение НАТО на восток. Володин подчеркнул, что этими действиями Вашингтон и Брюссель разрушили глобальную систему обеспечения безопасности.

Председатель Госдумы подчеркнул, что Альянс оказался «волком в овечьей шкуре», несмотря на то, что изначально создавался в оборонительных целях. Володин добавил, что НАТО приносила людям страдания и разрушила некоторые государства. Теперь же он дестабилизирует обстановку в мире, поддерживая Киев оружием.

Ранее Володин прокомментировал выборы президента в США. Спикер отметил, что они превращаются в цирк.
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