Председатель Госдумы подчеркнул, что Альянс оказался «волком в овечьей шкуре», несмотря на то, что изначально создавался в оборонительных целях. Володин добавил, что НАТО приносила людям страдания и разрушила некоторые государства. Теперь же он дестабилизирует обстановку в мире, поддерживая Киев оружием.