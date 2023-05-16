Глава парламента Крыма Константинов поручил проработать обращение в КС об отмене указа о передаче полуострова Киеву

Речь идет о распоряжении Президиума Верховного Совета СССР «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР», которое датируется 19 февраля 1954 года. По словам главы республиканского парламента, Крым стал частью России еще в 2014 году, поэтому нужно провести юридическую оценку передачи Крымской области Украинской ССР.