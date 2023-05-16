Глава парламента Крыма Константинов поручил проработать обращение в КС об отмене указа о передаче полуострова Киеву

Глава парламента Крыма Владимир Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд РФ об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. Об инициативе парламентарий написал в своем Telegram-канале.
Речь идет о распоряжении Президиума Верховного Совета СССР «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР», которое датируется 19 февраля 1954 года. По словам главы республиканского парламента, Крым стал частью России еще в 2014 году, поэтому нужно провести юридическую оценку передачи Крымской области Украинской ССР.
«Вопрос поручил проработать научному совету по правотворчеству при председателе Государственного совета Республики Крым. Странно, что этого до сих пор не было сделано», — пояснил Владимир Константинов.
Спикер подчеркнул, что грубые нарушения законодательства, допущенные при передаче полуострова, налицо. Оценка указанных действий с юридической точки зрения в определенное время считалась несвоевременной, а также ею боялись задеть чувства украинской стороны, отметил глава парламента Крыма.