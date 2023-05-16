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Соседская собака искусала голову игравшей в песочнице семилетней девочке в Волгограде

Происшествия
Соседская собака искусала голову игравшей в песочнице семилетней девочке в Волгограде

Первоклассницу отправили в больницу с укушенными ранами головы в результате нападения собаки 15 мая в Волгограде, сообщает V1.RU.

Девочка играла в песочнице рядом со своим домом в частном секторе Ворошиловского района. Соседская собака напала на ребенка, вбежав через открытую калитку. Мать прибежала на крики дочери и отогнала агрессивное животное, после чего вызвала скорую помощь.

Первокласснице диагностировали укушенные раны головы и отправили на амбулаторное лечение. По результатам проверки инцидента правоохранительные органы примут процессуальное решение.

Ранее правоохранительные органы начали проверку по факту нападения собаки на пятилетнего мальчика в Приморье. Ребенка госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.
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