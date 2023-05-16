Соседская собака искусала голову игравшей в песочнице семилетней девочке в Волгограде

Девочка играла в песочнице рядом со своим домом в частном секторе Ворошиловского района. Соседская собака напала на ребенка, вбежав через открытую калитку. Мать прибежала на крики дочери и отогнала агрессивное животное, после чего вызвала скорую помощь.