Минобороны РФ сообщило об уничтожении комплекса Patriot в Киеве российскими «Кинжалами»

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» поразил расположенный в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства. Об этом в ходе брифинга сообщило Министерство обороны РФ.
Российские силы нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием по пунктам дислокации украинских войск и мест хранения военной техники, которая поставляется Киеву западными странами.
Цель атаки была достигнута. Были поражены все назначенные объекты, а также уничтожен ракетный комплекс Patriot, произведенный в США.
Ранее Минобороны прокомментировало сообщение о «Кинжале», сбитом ЗРК Patriot. Как пишет «ФедералПресс», скорость полета российских ракет превышает предельные боевые режимы американской системы, что делает невозможным их перехват.