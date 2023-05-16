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Минобороны РФ сообщило об уничтожении комплекса Patriot в Киеве российскими «Кинжалами»

Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении комплекса Patriot в Киеве российскими «Кинжалами»

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» поразил расположенный в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства. Об этом в ходе брифинга сообщило Министерство обороны РФ.

Российские силы нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием по пунктам дислокации украинских войск и мест хранения военной техники, которая поставляется Киеву западными странами.

Цель атаки была достигнута. Были поражены все назначенные объекты, а также уничтожен ракетный комплекс Patriot, произведенный в США.

Ранее Минобороны прокомментировало сообщение о «Кинжале», сбитом ЗРК Patriot. Как пишет «ФедералПресс», скорость полета российских ракет превышает предельные боевые режимы американской системы, что делает невозможным их перехват.
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