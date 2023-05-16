Министр иностранных дел Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен допустила дефолт в государстве с 1 июня текущего года.
Об этом стало известно во вторник, 16 мая. Соответствующим мнением глава ведомства поделилась в письме к законодательным органам. У федерального правительства могут закончиться наличные средства, указала она. Это может случиться «на несколько дней или недель позже, чем эти оценки», предупредила Йеллен.
Прежде сообщалось, что дефолт в Соединенных Штатах станет ключевым фактором поражения киевского режима. Об этом ранее рассказали авторы итальянского издания Money.it 13 мая, в субботу.