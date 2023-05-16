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Гендиректора стройкомпании «Сибиряк» Егорова задержали по подозрению в хищении бюджетных средств в Красноярске

Происшествия
Гендиректора стройкомпании «Сибиряк» Егорова задержали по подозрению в хищении бюджетных средств в Красноярске

Правоохранители задержали гендиректора и владельца одной из крупнейших строительных компаний Красноярска «Сибиряк» Владимира Егорова. Мужчину подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Жена Егорова Наталья утверждает, что о задержании мужа узнала из сообщений СМИ. Сын гендиректора отметил, что отца забрали сотрудники органов утром 16 мая, когда он прилетел из отпуска из Москвы.

Стоит отметить, что компания «Сибиряк» была основана в Красноярске. Она занималась строительством спортивных объектов зимней Универсиады-2019. В прошлом году организация получила более 7,18 млрд рублей выручки, чистая прибыль составила 116,96 млн рублей.

Ранее в Красноярске задержали пенсионерку, заказавшую киллеру собственных детей. Женщина сделала это, чтобы остаться единственной владелицей недвижимости.
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