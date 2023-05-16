«За гранью добра и зла»: общественник Ростислав Антонов рассказал, к чему приводит рост числа мигрантов в России

Большое количество мигрантов приводит к упадку автоматизации на производствах и снижению уровня доходов населения. Об этом ФАН заявил общественник Ростислав Антонов.
По словам эксперта, из-за засилья иностранцев из ближнего зарубежья уничтожаются «целые сектора экономики».
«Получается, что мы не развиваем высокотехнологичное производство, мы не вкладываем в автоматизацию производства, мы не занимаемся снижением издержек. А зачем, если мы можем набрать дешевой рабочей силы и отдать мигрантам целые сектора экономики. Например, строительство, автоперевозки, клининг, ЖКХ и массу других», — сказал Антонов.
Общественник добавил, что также сегодня некорректно со стороны чиновников и депутатов заявлять о замещении населения иностранцами в связи с потерями на специальной военной операции.
«Это за гранью добра и зла. Человек приехал в Россию, получил каким-то способом гражданство, и за это гражданство никакой ответственности не несет? Получается, что гражданин России, который родился и вырос здесь, идет и защищает свою родину, а за его спиной кто-то, кто приехал из другой культурной среды, который не хочет интегрироваться, который формирует закрытые этнические сообщества, занимает его дом, его двор», — отметил Антонов.
Эксперт считает, что сегодня миграционный вопрос вызывает массу конфликтов и рост напряженности в обществе.
«Если мы вспомним высказывания господина Бастрыкина, то он четко увязывает рост миграции с ростом преступности. Почему это происходит? Не потому что мигранты плохие, а потому что они выпадают из своей среды, из своих систем сдержек, из своих взаимоотношений. Они оказываются здесь как бы в безвоздушном пространстве. Им кажется, что их никто не видит, они люди-невидимки, им все можно. И зачастую это бывает близко к истине», — продолжил общественник.
Ростислав Антонов полагает, что вопрос с мигрантами можно решить более сложной системой получения прав на возможность работать на территории России.
«Если нам нужно какое-то количество мигрантов, то они должны получить разрешение на работу, находясь еще у себя на родине. Они должны пройти обучение, находясь у себя на родине. Причем, возможно, за свой счет. Они должны приехать в Россию уже в подготовленное место недалеко от их места работы. Они отработали вахтовым методом и также под контролем уехали обратно», — высказался эксперт.
Кроме того, по мнению общественника, мигранты обязаны заслужить право жить в России.
«Наше гражданство не бумажка, оно завоевано нашими предками потом и кровью. Поэтому, конечно, если человек хочет жить в России, то он доложен доказать лояльность нашему государству и лояльность нашей культуре. Он должен владеть историей нашей страны, он должен ей симпатизировать, он должен прекрасно владеть русским языком и понимать нормы проживания в российском обществе», — заключил Ростислав Антонов.
Напомним, ранее аналитик Алексей Кочетков рассказывал о том, почему быстрый приток мигрантов становится фактором дестабилизации общества.