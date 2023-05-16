Телеведущая Анна Монгайт обратилась в московский суд с целью оспорить статус иноагента

Как передает Telegram-канал Mash, Монгайт отказали в пересмотре решения Министерства. Несмотря на это, женщина все же пытается обжаловать полученный статус. Стоит отметить, что Монгайт и Лошак проживают за рубежом и высказываются негативно в адрес России.