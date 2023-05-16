Телеведущая Анна Монгайт обратилась в московский суд с целью оспорить статус иноагента

Ведущая телеканала «Дождь»✱ ( признано иноагентом на территории РФ) Анна Монгайт✱ (внесена Минюстом в реестр иноагентов) обратилась в суд Москвы с целью оспорить свой статус. Она сделала это вместе с двоюродным братом Андреем Лошаком (признан иноагентом на территории России).
Как передает Telegram-канал Mash, Монгайт отказали в пересмотре решения Министерства. Несмотря на это, женщина все же пытается обжаловать полученный статус. Стоит отметить, что Монгайт и Лошак проживают за рубежом и высказываются негативно в адрес России.
Аналогичную инициативу ранее выразили продюсер и музыкант Семен Слепаков✱ (внесен в реестр иноагентов в России) и блогер Илья Варламов✱ (внесен в реестр иноагентов в России). Они подали иски к Минюсту РФ.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами