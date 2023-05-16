Видео уничтожения бойцами ЧВК «Вагнер» моста для переброски в Бахмут резервов ВСУ опубликовали в Сети

Подразделения ЧВК «Вагнер» нанесли точный удар по мосту, который использовался украинскими войсками для переброски резервов в направлении Бахмута (Артемовска). Об этом сообщает «Русская Весна».
Видео успешной атаки «вагнеровцев» опубликовали в Telegram-канале. Беспилотник помог скорректировать направление огня, после чего артиллерия нанесла удар по цели, частично разрушив мост, создав значительную помеху для движения транспорта.
Стоит отметить, что в боях за Бахмут принимают участие только бойцы ЧВК «Вагнер». В настоящее время «музыкантами» контролируется 68 500 квадратных метров территории, что составляет около 95% всего города.