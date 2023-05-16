Суд в Москве частично удовлетворил требования российских блогеров и взыскал с Meta 4,5 млн рублей

Суд частично удовлетворил требования российских блогеров, взыскав с компании Meta✱ (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) 4,5 млн рублей. Соответствующее решение принял Мещанский районный суд Москвы, сообщила ТАСС основатель совета блогеров, юрист Валерия Рытвина.
Коллективный иск на американскую корпорацию подали представители общественного движения «Совет блогеров», как только Meta объявила об уходе из России. По словам пострадавших, они вкладывали средства в таргетированную рекламу в течение трех лет и теперь не могут пользоваться аккаунтами из-за прекращения деятельности компании в РФ.
Изначально россияне запросили сумму, в два раза превышающую средства, которые в итоге взыскали. Суд удовлетворил иск частично, в итоге блогеры получили только половину из запрашиваемого. Кроме того, каждому из истцов компенсировали моральный вред в размере 5 тыс. рублей.
- ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму