Суд в Москве частично удовлетворил требования российских блогеров и взыскал с Meta 4,5 млн рублей

Коллективный иск на американскую корпорацию подали представители общественного движения «Совет блогеров», как только Meta объявила об уходе из России. По словам пострадавших, они вкладывали средства в таргетированную рекламу в течение трех лет и теперь не могут пользоваться аккаунтами из-за прекращения деятельности компании в РФ.