Освобождение от госпошлины и обеспечение жильем: какие меры поддержки подготовили в РФ для участников СВО

Новые правила применяются в отношении тех жителей других государств, кто заключил договор с вооруженными силами РФ на один год. В таком случае иностранцы действительно могут претендовать на упрощенный порядок получение паспорта. Новая инициатива вносит изменения в подобный указ от 30 сентября прошлого года.