Освобождение от госпошлины и обеспечение жильем: какие меры поддержки подготовили в РФ для участников СВО

Во вторник, 16 мая, Госдума рассмотрела новый пакет помощи для участников специальной военной операции на Украине.
Согласно документу участников СВО предлагается освободить от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительских прав. Также речь идет о жилищном обеспечении семей военнослужащих и добровольцев и о приоритетном праве сирот на получение жилья, чьи родители погибли в боях.
Как отметил в разговоре с корреспондентом ФАН депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, парламентарии продолжат разработку и других мер поддержки участников СВО и их семей, поскольку это сейчас приоритетная задача.
«Помощь семьям военнослужащих — сейчас наш долг. И парламент продолжит разрабатывать новые меры поддержки до тех пор, пока в этом будет необходимость для людей, наших людей, за которых мы несем ответственность. В законодательстве остаются пробелы, которые стали заметны в процессе СВО. Граждане всегда могут обратиться с собственными инициативами или жалобами в Штаб общественной поддержки «Единой России». Давайте помогать друг другу, чтобы принятые законы реально работали на местах», — резюмировал он.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет получать гражданство иностранцам, служащим в зоне СВО.
Новые правила применяются в отношении тех жителей других государств, кто заключил договор с вооруженными силами РФ на один год. В таком случае иностранцы действительно могут претендовать на упрощенный порядок получение паспорта. Новая инициатива вносит изменения в подобный указ от 30 сентября прошлого года.