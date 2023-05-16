Задумка НАТО: к чему может привести «недопущение эскалации конфликта в Европе»

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в структуре никто не знает, чем закончится конфликт на Украине. Однако после его завершения «крайне важно предотвратить подобные истории», уверен генсек.
Здесь нельзя не согласиться: было бы замечательно, чтобы в НАТО осознали все предпосылки, которые привели к кризису, чтобы навек уяснить необходимость построения общеевропейской безопасности. Это понятие должно применяться ко всем находящимся на континенте странам, а не только к тем, кто причисляет себя к господствующим над другими. И главное, чтобы построение этой безопасности в будущем было отвязано от влияния США, которые, как показывает та же история, становились единственными бенефициарами мировых войн, неоднократно уничтожавших европейский континент. Однако сложно поверить, что европейцы откажутся от текущей системы — слишком много теряют местные элиты в случае выступления против Вашингтона.
Нет никаких сомнений, что события, происходящие сегодня в Европе, как бы они ни выглядели с точки зрения конфликта на Украине, являются следствием недавних попыток обрести некую самостоятельность, освободившись от влияния США. Помните, как шли разговоры о создании системы общеевропейской безопасности под названием «Стратегический компас», которая подразумевала мирное и во многом интегрированное сосуществование Европы и России без США? В Вашингтоне оказались недовольны вольнодумством, принудив впоследствии ЕС к введению в отношении РФ различных санкций (причем, лично не участвуя во многих санкционных направлениях, продолжая извлекать прибыль из торговли с Россией) и буквально заставив европейские государства начать поставки оружия на Украину. Теперь все, что происходит, является ничем иным, как очередным уничтожением Европы со стороны США, как это уже дважды было в ХХ веке.
Посмотрите, как накачивается оружием совершенно проамериканская Польша, имеющая очень серьезные разногласия с остальными странами ЕС. Варшава настаивает, чтобы Берлин выплатил значительные репарации за те притеснения, какие поляки терпели от своего соседа в годы Второй Мировой войны, и раскачивает среди своего населения антигерманскую повестку. С другой стороны, мы видим, насколько глубоко зашли вопросы присоединения к Польше части украинской территории, которую в Варшаве считают исторически своей. США развернули на территории республики Пятый армейский корпус, который пока состоит из американских дивизий, находящихся в Европе на ротационной основе. Впрочем, не ровен час, и здесь пропишутся «постоянные» части. Один нюанс: Польша заключила контракт на поставку 400 единиц РСЗО HIMARS. Просто вдумайтесь, для какого масштаба войны они необходимы, если на ту же Украину было поставлено всего несколько десятков.
На Украине решается задача ослабления РФ — как военным путем, так и в качестве обоснования для введения санкций. Однако не в одной России дело. Как показывает история, Вашингтону нужно ввергнуть в хаос всю Европу, следовательно, конфликт будет раздуваться до выхода на уровень, отвечающий экономическим и политическим потребностям США. Эскалации можно добиться через длительное сопротивление Киева, вооружая киевский режим таким оружием, которое будет способно довести Россию до необходимости применения наиболее мощных средств поражения, не исключая ядерные.
Игра с членством в НАТО поддерживает перед киевским режимом перспективы вхождения в этот альянс, тогда как в реальности принятие туда влечет за собой необходимость вовлечения в войну остальных стран. Участники ядерного клуба прекрасно осознают, что это значит, и тихо тормозят процесс, отдавая всю соответствующую воинственную риторику на откуп прибалтам. Тем не менее вялотекущий конфликт нужен, и поэтому, по мнению Столтенберга, «задача НАТО состоит в том, чтобы поддержать Украину, а также не допустить эскалации этой войны за ее пределы».
Такая себе эскалация, скажет любой эксперт. При этом остается открытым вопрос, когда Польша, отмобилизованная и вооруженная, будет спущена с цепи, чтобы уже традиционно стать зачинщиком новой общеевропейской войны.