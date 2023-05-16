Задумка НАТО: к чему может привести «недопущение эскалации конфликта в Европе»

Здесь нельзя не согласиться: было бы замечательно, чтобы в НАТО осознали все предпосылки, которые привели к кризису, чтобы навек уяснить необходимость построения общеевропейской безопасности. Это понятие должно применяться ко всем находящимся на континенте странам, а не только к тем, кто причисляет себя к господствующим над другими. И главное, чтобы построение этой безопасности в будущем было отвязано от влияния США, которые, как показывает та же история, становились единственными бенефициарами мировых войн, неоднократно уничтожавших европейский континент. Однако сложно поверить, что европейцы откажутся от текущей системы — слишком много теряют местные элиты в случае выступления против Вашингтона.