В Нигерии молодые инженеры собрали самолет из подручных материалов

Нигерийские инженеры сконструировали настоящий самолет из подручных материалов: колеса — от строительных тачек, пропеллеры — из дерева, бак — обычная канистра. Агрегат функционирует и полностью управляем, в него можно сесть и проехаться, но вот взлетать на своем летательном аппарате авиаконструкторы пока не решаются.
Главный конструктор самолета — Муазу Сани. Молодой человек признался, что в какой-то момент он почувствовал в себе талант авиаинженера и сразу же принялся за работу. В ход пошло все, что удалось добыть дома, а также у друзей и знакомых.
«У нас была канистра — мы ее переделали в топливный бак нашего самолета, для соединения использовали водопроводный шланг. Пропеллеры выточили из дерева, двигатели для тяги самолета мы переделали из шлифовальных станков, а сцепление для управляющего колеса взяли от мотоцикла. Что касается шин, то мы взяли их от обычных тачек», — описал устройство самолета Муазу Сани.
Одаренному нигерийцу помогали его друзья, теперь они настроены на продолжение общего дела.
«Мы обращаемся к нигерийцам с призывом помочь нам всем, чем они могут, будь то финансово или технически, потому что мы не хотим, чтобы этот проект остановился. Наше общее намерение — начать производство самолетов в Нигерии», — сообщил друг авиаинженера Стивен Танко.