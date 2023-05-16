Обвиняемых в краже из сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене приговорили к тюремному заключению

Дрезденский суд вынес приговор в отношении пяти из шести подозреваемых в краже драгоценностей из «Зеленого свода», совершенной в 2019 году, сообщает телеканал N-TV.
В декабре прошлого года немецкой полиции удалось обнаружить значительную часть украденного из музея «Зеленый свод» в Дрездене. Правоохранители изъяли 31 предмет, в том числе украшения. Известно, что подозреваемые входили в состав криминального клана Реммо и в процессе следствия признались в содеянном.
Окружной суд Дрездена приговорил к тюремному заключению пятерых злоумышленников на срок шесть лет и три месяца. Отмечается, что шестой подозреваемый избежал наказания, потому что на ночь совершения преступления у него было алиби.
Ранее софийские спецслужбы обнаружили у контрабандистов неизвестную картину художника Джексона Поллока стоимостью 50 млн евро. Во время обысков также были найдены пять полотен других творцов, предназначенных для сбыта на черном рынке.