Российские военные десять часов подряд отбивались от украинских солдат из подбитого танка

Видеозапись с рассказом офицера опубликовало Минобороны. По словам Баганова, он наступал в головном дозоре на опорный пункт украинской армии. Однако его танк был подорван на фугасе и отрезан от основных войск. В итоге офицеру и экипажу боевой машины пришлось десять часов вести бой из выведенного из строя танка. За это время танк получил около десятка попаданий из РПГ, но защита выдержала.