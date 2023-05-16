Российские военные десять часов подряд отбивались от украинских солдат из подбитого танка

Военнослужащие РФ десять часов подряд отстреливались от украинских войск из подбитого танка и, несмотря на трудности, смогли добраться до своих. О героизме бойцов заявил начальник штаба танкового батальона, старший лейтенант Илья Баганов.
Видеозапись с рассказом офицера опубликовало Минобороны. По словам Баганова, он наступал в головном дозоре на опорный пункт украинской армии. Однако его танк был подорван на фугасе и отрезан от основных войск. В итоге офицеру и экипажу боевой машины пришлось десять часов вести бой из выведенного из строя танка. За это время танк получил около десятка попаданий из РПГ, но защита выдержала.
С наступлением темноты экипаж выбрался из машины. Оказалось, что бойцы ВС РФ находятся в украинских укреплениях. Связавшись со своими, танкисты получили направление и выползли из траншей. В три часа ночи спасшиеся военнослужащие армии России были направлены в госпиталь – весь экипаж получил ранения: командир – от осколков, механик-водитель – в ноги и лицо, наводчик получил контузию.
Ранее стало известно о том, что российские военные выбили ВСУ из села Масютовка в Харьковской области. Пятеро солдат РФ, перейдя реку, закидали гранатами позицию противника и удерживали опорный пункт до подхода подкреплений.