Актер Андрей Соколов рассказал о пропаганде ненависти к России в украинских школах

В эфире программы «Жизнь и судьба» народный артист РФ Андрей Соколов подчеркнул, что на Украине распространение ненависти по отношению к русскому народу началось довольно давно.
В ходе беседы с телеведущим Борисом Корчевниковым актер вспомнил оператора, с которым он работал на протяжении нескольких лет. По его словам, в 2017 году он уехал из России на родину, на Украину, и через некоторое время начал отправлять сообщения оскорбительного характера.
«Такое ощущение, что человека просто подменили. В конце концов, он назвал нас всех "москалями" и так далее, и мы вынуждены были просто все отношения прекратить. Он уже в нас кроме как врагов не видел никого», — рассказал Соколов.
Помимо этого, артист поведал, что во время крайней поездки ему удалось изучить учебники в украинских школах. Он рассказал, что увидел в них высказывания, популяризирующие ненависть к соседней стране: «Россия – недружественная страна, войну выиграли украинцы и так далее».
«Люди уже не просто учатся, а впитывают с этой учебой и взгляды такие, какие нужны тем, кто платит за это. Для того чтобы целое поколение воспитать в таком духе, нужно было вложить большие ресурсы. И они были вложены. Тот же Майдан, то, что происходило после него – результат очень большой и кропотливой работы», — отметил Соколов.
Ранее тему отношения украинцев к гражданам РФ затронула актриса Алена Яковлева. По ее мнению, разногласия стали заметными задолго до специальной военной операции.