Актер Андрей Соколов рассказал о пропаганде ненависти к России в украинских школах

В ходе беседы с телеведущим Борисом Корчевниковым актер вспомнил оператора, с которым он работал на протяжении нескольких лет. По его словам, в 2017 году он уехал из России на родину, на Украину, и через некоторое время начал отправлять сообщения оскорбительного характера.