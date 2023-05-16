Туристы на Бали начнут получать брошюры о правилах поведения на острове

Прибывающие на Бали туристы будут получать брошюру под названием «Что можно и чего нельзя делать». Об этом заявил глава балийского отделения министерства юстиции и прав человека Индонезии Ангиат Напитупулу.
По словам Напитупулу, после завершения работы над брошюрами они будут переданы сотрудникам иммиграционной службы. Такая мера поможет избежать вербального взаимодействия с иностранцами.
«Иностранец приземлится в международном аэропорту Денпасара, сотрудник иммиграционной службы поприветствует его на Бали и вложит брошюру в паспорт иностранца», — пояснил планируемую процедуру глава балийского отделения минюста Индонезии.
Ранее в СМИ появились сообщения о депортации двух граждан РФ с острова Бали за неуважительное поведение на территории индуистской святыни. Россияне танцевали и позировали в неподобающей одежде.