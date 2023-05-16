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Туристы на Бали начнут получать брошюры о правилах поведения на острове

Общество
Туристы на Бали начнут получать брошюры о правилах поведения на острове

Прибывающие на Бали туристы будут получать брошюру под названием «Что можно и чего нельзя делать». Об этом заявил глава балийского отделения министерства юстиции и прав человека Индонезии Ангиат Напитупулу.

По словам Напитупулу, после завершения работы над брошюрами они будут переданы сотрудникам иммиграционной службы. Такая мера поможет избежать вербального взаимодействия с иностранцами.

«Иностранец приземлится в международном аэропорту Денпасара, сотрудник иммиграционной службы поприветствует его на Бали и вложит брошюру в паспорт иностранца», — пояснил планируемую процедуру глава балийского отделения минюста Индонезии.

Ранее в СМИ появились сообщения о депортации двух граждан РФ с острова Бали за неуважительное поведение на территории индуистской святыни. Россияне танцевали и позировали в неподобающей одежде.
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