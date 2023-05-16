Терроризировавшего граждан ЛНР украинского военнослужащего приговорили к 14 годам колонии

В ЛНР на 14 лет осудили военнослужащего ВСУ Андрея Бардаша, который терроризировал местных жителей. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Суд признал украинского военнослужащего виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (часть первая статья 356 УК РФ), а также в причинении вреда чужому имуществу (часть вторая статья 167 УК РФ).
В частности, виновный 6 марта прошло года бросил гранату «РГД-5» в окно жилого дома в городе Попасная. Бардаш сделал это с целью повреждения здания для невозможности проживания.
Ранее боец ВСУ получил 12 лет за подобный случай. Он бросил снаряд в дом в Северодонецке.