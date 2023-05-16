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Терроризировавшего граждан ЛНР украинского военнослужащего приговорили к 14 годам колонии

Происшествия
Терроризировавшего граждан ЛНР украинского военнослужащего приговорили к 14 годам колонии

В ЛНР на 14 лет осудили военнослужащего ВСУ Андрея Бардаша, который терроризировал местных жителей. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Суд признал украинского военнослужащего виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (часть первая статья 356 УК РФ), а также в причинении вреда чужому имуществу (часть вторая статья 167 УК РФ).

В частности, виновный 6 марта прошло года бросил гранату «РГД-5» в окно жилого дома в городе Попасная. Бардаш сделал это с целью повреждения здания для невозможности проживания.

Ранее боец ВСУ получил 12 лет за подобный случай. Он бросил снаряд в дом в Северодонецке.
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