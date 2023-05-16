Омбудсмен Татарстана Волынец усомнилась в правильности расходования маткапитала на оплату спортивных секций

Уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец прокомментировала возможность тратить маткапитал на оплату спортивных секций для детей. Указанные средства следует использовать на более серьезные нужды, считает общественный деятель.
Своим мнением омбудсмен поделилась в интервью порталу teleprogramma.pro. Волынец заявила, что маткапитал должен быть более крупной и ощутимой инвестицией, чем рядовые занятия в кружках. Лидер общественного движения «Национальный родительский комитет» убеждена, что спортивные секции должны быть бесплатными для всех детей, независимо от материального положения семьи.
«Но если мы позволим родителям тратить средства материнского капитала таким образом, то государство не будет выделять необходимые суммы для развития бесплатных секций», — отметила спикер.
Кроме того, если маткапитал будет тратиться на детские кружки, россиянам может не хватить денег на обучение несовершеннолетних, на улучшение их жилищных условий, а это «более весомый вклад в благосостояние семьи», считает Ирина Волынец. При этом, по словам детского омбудсмена, чем больше государство будет предоставлять возможностей для использования материнского капитала, тем лучше.