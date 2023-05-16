Омбудсмен Татарстана Волынец усомнилась в правильности расходования маткапитала на оплату спортивных секций

Кроме того, если маткапитал будет тратиться на детские кружки, россиянам может не хватить денег на обучение несовершеннолетних, на улучшение их жилищных условий, а это «более весомый вклад в благосостояние семьи», считает Ирина Волынец. При этом, по словам детского омбудсмена, чем больше государство будет предоставлять возможностей для использования материнского капитала, тем лучше.