Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Джордж Сорос ненавидит человечество

Своим мнением бизнесмен поделился во вторник, 16 мая. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter. Маск обнародовал пост, в котором заявил, что Сорос похож на Магнето — злодея из серии фильмов «Люди Икс», желающих ликвидировать человечество.