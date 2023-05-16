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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Джордж Сорос ненавидит человечество

Политика
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Джордж Сорос ненавидит человечество

Миллиардер из Соединенных Штатов Америки Джордж Сорос ненавидит человечество. Соответствующую точку зрения озвучил глава компании Tesla Илон Маск.

Своим мнением бизнесмен поделился во вторник, 16 мая. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter. Маск обнародовал пост, в котором заявил, что Сорос похож на Магнето — злодея из серии фильмов «Люди Икс», желающих ликвидировать человечество.

«Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество», — указал предприниматель.

Прежде зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил Маска за разблокировку своего поста в Twitter. Подробности передает URA.RU.
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