Волонтеры РФ доставили херсонским детям из Дома малютки помощь от воронежцев

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, накануне волонтеры доставили большую партию помощи для малышей, эвакуированных из херсонского Дома малютки.
Коллектив воронежского предприятия «Мостотряд 81» собрал большое количество детских вещей, обуви и игрушек для воспитанников Дома малютки, которых усилиями добровольцев эвакуировали из Херсона в октябре 2022-го. Сейчас дети находятся в полной безопасности, в Крыму. По словам волонтеров, этих малышей спасали дважды. В первый раз, в марте 2022-го, более 50 крошечных детей были обнаружены в подвале церкви «Голгофа» в Херсоне. Как выяснилось позже, они были незаконно вывезены туда украинскими властями из местного Дома малютки для дальнейшей переправки в Польшу.
Добровольцы забрали малышей из подвала, и вернули их обратно в Дом малютки в Херсоне, не допустив вывоза детей в Европу. Участники гуманитарной миссии сразу же взяли шефство над учреждением, и регулярно помогали детям свежими продуктами, одеждой, обувью, книгами и всем необходимым. В октябре 2022-го малышей в целях безопасности вывезли из Херсона в Крым, где они и живут до сих пор.
«Как только мы узнали, что из Херсона были эвакуированы дети в возрасте от 4 месяцев до 4 лет, мы подумали, что они наверняка испытывают необходимость в одежде, игрушках и многом другом. Поэтому мы посчитали своим гражданским долгом помочь этим деткам, и передать в Дом малютки эти подарки», — рассказала Юлия Левина, начальник отдела кадров воронежского «Мостотряда 81».
Компания «Мостоотряд 81» из Воронежа занимается восстановлением транспортной инфраструктуры, мостов и эстакад. Ее представители работали в ходе возведения Крымского моста, а также были задействованы в восстановлении Антоновского моста в период, когда Херсон находился под контролем России. К сожалению, в ноябре 2022-го главный мост через Днепр, который вел в Херсон, в целях безопасности был взорван российскими силами. Российские волонтеры приняли большой гуманитарный груз от воронежских строителей, и отвезли его эвакуированным малышам в Крым.
«Огромное спасибо вашему коллективу. Он у вас боевой, низкий поклон и тем семьям работников, которые выезжают и помогают в восстановлении транспортной инфраструктуры в Херсонской области», — сообщил депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
В состав гуманитарного груза, собранного строителями, вошли теплые вещи и нательное белье, новенькая детская обувь, игрушки для разных возрастных групп и многое другое. Все это волонтеры лично привезли и передали в Дом малютки «Елочка», который сейчас базируется в Крыму. Именно там сейчас живут дети из херсонского Дома малютки.
Напомним, Гуманитарный центр работает в регионе с марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За 13 месяцев продуктовую помощь получило свыше 184 тысяч человек (2,2 тысячи тонн), в том числе жители 85 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (184 тонны).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 18-ти тысячам граждан. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине.