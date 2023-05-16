Волонтеры РФ доставили херсонским детям из Дома малютки помощь от воронежцев

Коллектив воронежского предприятия «Мостотряд 81» собрал большое количество детских вещей, обуви и игрушек для воспитанников Дома малютки, которых усилиями добровольцев эвакуировали из Херсона в октябре 2022-го. Сейчас дети находятся в полной безопасности, в Крыму. По словам волонтеров, этих малышей спасали дважды. В первый раз, в марте 2022-го, более 50 крошечных детей были обнаружены в подвале церкви «Голгофа» в Херсоне. Как выяснилось позже, они были незаконно вывезены туда украинскими властями из местного Дома малютки для дальнейшей переправки в Польшу.