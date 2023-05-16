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Главнокомандующий СВ РФ обсудил с коллегой из ЮАР перспективы наращивания сотрудничества

Весь мир
Главнокомандующий СВ РФ обсудил с коллегой из ЮАР перспективы наращивания сотрудничества

Москва, 16 мая. Главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) Вооруженных сил России Олег Салюков в ходе рабочей встречи с коллегой из Южно-Африканской Республики Лоуренсом Мбатой обсудил вопросы взаимодействия между ведомствами.

Официальная часть переговоров состоялась в Главном командовании. Военное руководство государств рассмотрело перспективы наращивания двухстороннего сотрудничества между СВ в различных областях и повышения боеготовности обеих стран.

В ходе визита в Россию делегаты из ЮАР возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Также представители африканского государства посетят предприятия оборонно-промышленного комплекса и учебные заведения Российской армии.

Ранее посол Южно-Африканской Республики в Москве Мзувукиле Макетука положительно оценила военно-морские учения при участии РФ и Китая. Она выразила надежду на то, что в перспективе совместные маневры будут проводиться ежегодно.
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