Главнокомандующий СВ РФ обсудил с коллегой из ЮАР перспективы наращивания сотрудничества

Москва, 16 мая. Главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) Вооруженных сил России Олег Салюков в ходе рабочей встречи с коллегой из Южно-Африканской Республики Лоуренсом Мбатой обсудил вопросы взаимодействия между ведомствами.
Официальная часть переговоров состоялась в Главном командовании. Военное руководство государств рассмотрело перспективы наращивания двухстороннего сотрудничества между СВ в различных областях и повышения боеготовности обеих стран.
В ходе визита в Россию делегаты из ЮАР возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Также представители африканского государства посетят предприятия оборонно-промышленного комплекса и учебные заведения Российской армии.
Ранее посол Южно-Африканской Республики в Москве Мзувукиле Макетука положительно оценила военно-морские учения при участии РФ и Китая. Она выразила надежду на то, что в перспективе совместные маневры будут проводиться ежегодно.