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Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ перебросили на удержание Бахмута самые боеспособные подразделения

Армия
Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ перебросили на удержание Бахмута самые боеспособные подразделения

Украинское командование перебросило наиболее боеспособные подразделения на оборону Бахмута (Артемовска). Об этом сообщил боец ЧВК «Вагнер».

По его словам, все столкновения сейчас ведутся в западной части города, где силы ВСУ продолжает удерживать небольшой участок. На этой территории пребывают разные подразделения украинских войск, в том числе теробороны, спецназа и полка «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ).

«Видимо, максимально стараются удержать. Положив большое количество человеческого ресурса, непонятно, добьются они чего», — рассказал боец ЧВК Вагнер РИА Новости.

Напомним, что только подразделения ЧВК «Вагнер» ведут штурмовые действия в Бахмуте. Силы «музыкантов» контролируют почти весь город.
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