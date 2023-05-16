Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ перебросили на удержание Бахмута самые боеспособные подразделения

По его словам, все столкновения сейчас ведутся в западной части города, где силы ВСУ продолжает удерживать небольшой участок. На этой территории пребывают разные подразделения украинских войск, в том числе теробороны, спецназа и полка «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ).