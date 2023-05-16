Глава Палестины призвал ООН лишить Израиль членства

Всего в 1948 году с территории созданного еврейского государства бежали или были изгнаны около 700 тысяч палестинцев. Традиционно в этот день в анклаве организовывают марши и демонстрации, а в память о тех событиях соблюдают минуту молчания. Многие из арабов до сих пор хранят ключи от своих домов на нынешней территории Израиля, ожидая возможности вернуться назад.