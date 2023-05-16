Глава Палестины призвал ООН лишить Израиль членства

Махмуд Аббас возложил вину за агрессивную политику Тель-Авива на США и Великобританию.
Президент Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас призвал ООН приостановить членство Израиля до принятия им двух ключевых резолюций по Палестине.
Подобное заявление он сделал во время церемонии Накбы — годовщины ухода сотен тысяч арабов с нынешней территории Израиля в 1948 году после создания Великобританией отдельного еврейского государства.
Аббас подчеркнул, что восстановить полномочия Тель-Авива в ООН следует только после выполнения данных им обязательств по признанию независимости Палестины и возвращению беженцев. Глава анклава на Западном берегу реки Иордан принес на мероприятие письмо первого министра иностранных дел Израиля Моше Шарета, в котором содержались такие обещания. Президент ПНА отметил, что именно выполнение резолюций по Палестине было основным условием для членства еврейского государства в ООН.
Тем не менее, подчеркнул Аббас, ряд стран преднамеренно препятствуют этому процессу, подрывая основы справедливости и этики. Он обвинил Великобританию и США в бедах палестинцев и возложил на них политическую и этическую ответственность за выселение жителей анклава с их исторической родины.
Аббас отметил, что без поддержки Лондона и Вашингтона еврейское государство не продолжало бы свою агрессивную политику. Также глава ПНА спросил у ООН, почему не были выполнены более тысячи принятых в пользу палестинцев резолюций.
В свою очередь, посол Израиля в Организации объединенных наций Гилад Эрдан направил письмо в Генеральную ассамблею организации, осудив празднование Накбы. Он призвал иностранных дипломатов не принимать участие в этом «отвратительном событии», которое является «вопиющей попыткой исказить историю». Присутствие на мероприятии Эрдан приравнял к поощрению антисемитизма.
Всего в 1948 году с территории созданного еврейского государства бежали или были изгнаны около 700 тысяч палестинцев. Традиционно в этот день в анклаве организовывают марши и демонстрации, а в память о тех событиях соблюдают минуту молчания. Многие из арабов до сих пор хранят ключи от своих домов на нынешней территории Израиля, ожидая возможности вернуться назад.