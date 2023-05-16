Напавшего на 84-летнюю петербурженку и сорвавшего с нее золотой крестик мужчину задержали в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга по горячим следам задержали налетчика, напавшего на 84-летнюю пенсионерку в подъезде на Дачном проспекте. Им оказался 46-летний житель Ленобласти, имеющий 12 судимостей за различные преступления.
Поймать злоумышленника удалось оперативникам угрозыска Кировского района у дома 98 по бульвару Новаторов, сообщает начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по региону Вячеслав Степченко. Мужчину задержали на основании статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время налетчику будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пострадавшая обратилась в полицию 14 мая в 19:30. По словам пенсионерки, неизвестный гражданин напал на нее в подъезде, когда бабушка возвращалась домой. Вор сорвал с шеи женщины золотую цепочку с крестиком и скрылся. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж») и начали искать нападавшего. Вскоре его нашли и задержали.